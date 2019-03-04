本周三大央行攜非農登場　市場聚焦德拉吉

聯儲局主席鮑威爾持續籲市場保持耐心，加上英國有推遲退歐的可能，美匯指數上周在96.5水平遇阻。接下來本周市場將迎來澳洲央行、加大拿央行和歐洲央行會議，還有美國非農就業報告相繼出爐。



●澳洲央行利率決定(周二)



澳洲央行過去兩年半左右將利率維持在1.50%不變。該行政策上次聲明顯示，由於全球形勢不斷惡化，其立場從略微鷹派轉向了中性。



市場亦觀望澳洲周三的GDP數據，隨着中國經濟放緩，市場料其去年4季度經濟不太可能改善。澳洲去年3季度GDP放緩至0.3%，大幅低於是2季度的0.9%。



●加拿大央行利率決定(周三)



加拿大央行於去年10月份將利率上調至1.75%，但此後一直沒有採取行動。目前預計會按兵不動。行長波洛茲表示，全球經濟放緩仍給該國經濟蒙上陰影。



●歐洲央行利率決定(周四)



歐洲央行已承認經濟放緩且「風險正轉向下行」。儘管歐央行指利率至少在2019年夏天不會上升，但仍有可能在今年稍後加息。這次會議，是否會明確推遲預測？需要注意的是，德拉吉將於11月結束其行長任期，其對經濟的描述備受關注；任何有關利率前景變化的暗示，以及可能的新的TLTRO計劃，都會成市場焦點。有分析指，某種鴿派觀點其實已被計入價格。



●美國ADP非農就業報告(周三)



1月份就業人數增加了21.3萬。市場預計2月份數據可能會表現更加溫和。



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