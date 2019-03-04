港股窄幅上落　騰訊撐市　中興有追捧

A股升幅擴大，港股早段表現反覆，恒生指數高開42點後一度倒跌51點，低見28,760點；暫回升上28,800水平。國企指數升逾60點，主板成交430億港元。



重磅股個別發展，騰訊升近1%撐市；友邦保險開市創新高後回吐，曾倒跌逾1%；滙豐控股偏軟。



中國移動跌1.4%，是表現最差藍籌，據報董事長尚冰退休，中國電信董事長楊傑今日調任接掌中移。



5G及電訊設備股做好，中興通訊曾飆逾6%；今日公布業績的中國鐵塔升2.6%。瑞聲科技升4.6%，是表現最佳藍籌；舜宇光學升0.8%；丘鈦科技及高偉電子升2%。



中資金融股個別發展，四大內銀股升0.2%至0.6%；交通銀行、民生銀行及招商銀行升約1.6%。中國平安、中國太保升1.5%；中國人保升逾2%；中國人壽及中國財險跌0.9%及1.6%。



領展開市創91.8元新高後回吐，曾跌穿90元關；其他地產股表現牛皮。





【09:20】友邦領展創新高 三桶油偏軟

傳中、美接近達成貿易協議，道指期貨升過百點，港股開市靠穩，恒生指數高開42點，報28,855點；國企指數高開6點，報11,513點。



友邦保險高開1.1%，創79.85港元歷史新高；領展亦破頂，高開1.9%報91.8元，合共貢獻恒指42點。



舜宇光學高開2.2%，是表現最佳藍籌；瑞聲科技高開0.8%。騰訊靠穩，高開0.2%報337元。油價回軟，三桶油低開0.9%至1.3%。



中資金融股個別發展。中國銀行及工商銀行低開0.9%及0.8%；建設銀行高開0.1%；中國人壽及中國平安高開0.9%。



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