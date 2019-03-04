A股快報：創指漲3%　超高清視頻股受捧

中央設立科創板並試點註冊制相關業務和配套指引，深圳創業板指數升穿1600關，升50點或3.1%，報1,617點。



滬深股市升幅擴大，升幅介乎1至3%。滬綜指最新升37點或1.2%，報3,031點；深成指漲213點或2.3%，至9,381點；滬深300升50點或1.3%，至3,800點。



板塊方面，環保股飆升4%，家電股漲3%，船舶製造、傳媒娛樂及次新股全線升逾2%。



工信部發布《超高清視頻產業發展行動計劃(2019-2022年)》。超高清視頻相關股份有炒作，海信電器、數碼科技、聯合光電、大恆科技及萬隆光電全線升停板。





【09:25】A股快報：兩市做好 滬指升穿3000關

本周全國兩會會議，內地股市向好，滬綜指開市即升穿3,000點關，高開21點或0.73%，報3,015點；深成指亦高開113點或1.2%，至9,280點；滬深300高開33點或0.89%，至3,783點；創業板指數高開28點或1.83%，報1,596點。



板塊方面，傳媒娛樂股領漲2.5%，次新股抽升2.2%，水泥股升1.3%，地產股升0.7%，煤炭股升0.4%，金融股靠穩。



佳都科技升停板。公司中標119億元人民幣(下同)廣州市軌道交通採購項目。



中國電建與塞內加爾河流域開發組織(OMVS)簽署8.128億美元幾內亞庫庫坦巴水電站項目的EPC總承包合同，股價高開2%。



華新水泥全年淨利潤初步數據51.8億元，股價高開3.3%。

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