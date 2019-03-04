歐盟削汽車碳排放計劃　呢位CEO提醒會危及1300萬個職位…

對於歐盟削減汽車二氧化碳排放、推動汽車製造商轉向電動汽車的計劃，法國標緻汽車(Peugeot)母公司PSA行政總裁Carlos Tavares提醒，將危及歐洲汽車業1,300萬個就業崗位，甚至可能動搖部分歐洲社會的穩定。



雖然他對法國及德國提振歐洲電動汽車電池行業、通過建設兩間新電池工廠來減少歐盟汽車製造商對亞洲競爭對手的依賴計劃表示歡迎，不過他指，大企業如Bosch亦有研究相關計劃，惟認為沒有盈利空間。PSA亦有就此研究，但發現成本過高，而在現時歐盟的監管限制下，電池行業很難本地化。



他又稱，假設歐洲汽車製造商未能在2020、2025及2030年出售足夠的電動汽車，則將會被罰款，這迫使企業向亞洲供應商預留大量電池，最終令亞洲受惠。



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