【即市分析】大時代來臨？MSCI概念股逐隻捉

東方產經專欄作者帥哥：MSCI上周宣布擴大A股於指數的權重，且須留意，富時羅素指數及標普道瓊斯指數公司亦分別在6月及9月起適度加入A股於其指數系列之內，保守估計，將於年內為A股帶來逾1,000億美元的資金規模(包括主動及被動型資金)，為A股擴容注入新動力。



值得留意的是，針對MSCI今次的公布，較令人驚喜的是中型股及創業板股份加入指數的時間提前了大半年。大行瑞信就指，11月加入中型股的時間較早，過去3個月已見有北向資金活躍於追蹤潛在被納入的創業板股份。



另一家大行滙豐證券亦預計，A股擴容，受惠的A股包括MSCI中國中型股指數每個行業最大流動市值的兩隻股票等。摩根士丹利的研究報告就羅列了13隻A股「高質股票」名單，指上升空間至少兩成(詳看https://bit.ly/2IKok8R )。



參考大行對A股的樂觀分析，押注港股的中資股受惠入摩A股佔比增加的概念股(見附表)。睇睇港股中相關的受惠股名單。由於預期獲納MSCI中國的A股，兩大佔比股類分別為金融和資訊科技，可留意瑞聲科技(02018)、舜宇光學(02382)、中國財險(02328)、新華保險(01336)、中信證券(06030)及中金公司(03908)。



其次可留意高增長行業有消費和醫療，個股可留意海爾電器(01169)、康師傅(00322)、華潤啤酒(00291)、石藥集團(01093)及華潤醫藥(03320)。



老實講，內險和券商股都經已升唔少，若然中長線想人棄我取揀落後股，建議從消費及醫療股着手。首選石藥和康師傅，兩者股價去年皆由高位大幅調整，現時尚處偏低區域整固，前者研發實力及銷售網絡實力雄厚，後者品牌、銷售網絡及產品創新方面具發展潛力，可以分注作中長線收集。



參考資料：

高盛證券建議20隻離岸中國潛在A股擴容受惠股一覽

股份/行業/2月26日收市價(元)/目標升幅(%)

中國平安(02318)/金融/83.30/+31

舜宇光學(02382)/資訊科技/96.00/+42

華潤啤酒(00291)/消費/29.6/+12

石藥集團(01093)/醫藥/13.50/+102

達利食品(03799)/消費/5.30/+39

瑞聲科技(02018))/資訊科技/50.50/+33

中國財險(02328))/金融/9.70/+14

華潤醫療(03320))/醫藥/10.60/+23

海爾電器(01169))/消費/23.20/+3

康師傅控股(00322)/消費/11.30/+55

中信證券(06030))/金融/19.60/+15

新華保險(01336)/金融/39.40/+24

中金公司(03908)/金融/18.60/+18

H&H國際控股(01112)/消費/49.80/+23

HTSC(06886)/金融/17.00/+13

頤海國際(01579)/消費/24.50/-4

復星醫藥(02196)/醫藥/27.50/+106

中國通號(03969)/資訊科技/6.80/+4

華興資本控股(01911)/金融/21.30/+83

中信建投證券(06066)/金融/7.50/+7



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