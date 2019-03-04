外匯攻略：市場警惕飆至60　圓匯再觸及112

日圓兌每美元持續展現跌勢，繼上周五後，亞洲市早間並再次觸及112水平。高盛及一些經濟學家上周先後預測，日圓兌美元有機會狂飆至60水平。國際清算銀行(BIS)持續警告，日本的銀行積累了大量依賴市場融資的美元資產，且沒有足夠的美元存款來為這些海外貸款提供資金。



BIS早在2017年6月一份報告指出，至2016年底這種錯配達到數千億美元。Morningstar數據亦顯示，日本郵政銀行和農林中央銀行(Norinchukin Bank)等銀行積累了數千億美元的此類資產。



分析指，如果日圓大幅升值，海外資產的價值可能會發生變化。而若聯儲局削減利率並再推量化寬鬆，日本金融體系的下行壓力和融資壓力將比人們意識到的要大得多。



日圓在2008年雷曼兄弟衝擊之後持續強勢，2011年10月，日圓兌美元升至75.35的戰後高位。





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