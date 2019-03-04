港股格局：李偉傑料挑戰29200

有傳中美接近敲定貿易協議，大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，消息對港股刺激作用不大，因為早在市場意料之內，估計恒指在會高位整固，250天線是重要防守區間，28,300點水平有支持，並有力挑戰熊證重貨區29,200點。



至於內地股市方面，受MSCI提升A股納入因子，以及兩會行情帶動，滬綜指中線可望挑戰3,200點。若投資者想買A股ETF，可留意華夏滬深三百(03188)，因其涵蓋的股份範圍較廣，更能受惠於MSCI擴大A股權重。



華為事件有新進展，太子女反告加拿大聯邦政府不當拘留，5G概念股要如何部署？李指出，部分股份如瑞聲科技(02018)及舜宇光學(02382)都曾發盈警，應待整固後才吸納，但5G概念股今年仍是熱炒主題，5G推進可望帶動手機換機潮。



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