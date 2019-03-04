【即市分析】港交所再上冇難度？

東方產經專欄作者帥哥：香港交易所(00388)日前公布去年全年業績，純利93.12億元創新高，按年增長25.8%，並宣派第二次中期股息每股3.07元，全年每股派息6.71元創紀錄新高，派息比率維持90%。股價績後保持強勢，近日主要在270元樓上整固，現升1.1%報278.6元。



多間大行就此發表報告，其中摩通發表報告指，基於港交所業績表現及近期運營數字，升今明兩年盈測分別3%及5%，目標價相應自285元上調至300元，評級維持「增持」。



另外，A股獲MSCI擴容，市場憧憬更多海外資金透過互聯互通機制流入內地股市，港交所或會受惠，加上集團近日公布2019至2021年戰略規劃，當中提及推出A股期貨、同股不同權股份7月納入港股通及吸引更多企業來港第二上市等，相信有助帶動港股氣氛。



該股績後連升3個交易日，50天線剛升穿250天線現黃金交叉，若然大市氣氛進一步好轉，股價有望更上一層樓，下一阻力在300元關，10天線支持約在268元不宜有失。

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