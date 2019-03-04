人民幣Hibor：隔夜息跌至1.93厘　CNH低見6.71

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息回落，並跌穿2厘，至1.93厘；1、2星期、1及2個月拆息由2.48至2.96厘；3、6及12個月拆息介乎3.02厘及3.41厘。



4/3/2019

隔夜 1.93661厘

1星期 2.48217厘

2星期 2.65350厘

1個月 2.81967厘

2個月 2.96467厘

3個月 3.02850厘

6個月 3.17617厘

12個月 3.41333厘



1/3/2019

隔夜 2.04261厘

1星期 2.53000厘

2星期 2.66750厘

1個月 2.81067厘

2個月 2.96250厘

3個月 3.03450厘

6個月 3.18017厘

12個月 3.41333厘



人民幣兌美元走勢反覆，離岸人民幣(CNH)由6.7126，回升至6.6943，最新報6.7036；在岸人民幣(CNY)亦由6.7087，揚升至6.6982，最新報6.7036。

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