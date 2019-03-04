傲揚尹滿華：A股升勢剛起步　長線飆至4000點

A股氣勢如虹，帶動港股升穿29,000點重大阻力位。傲揚集團投資總監尹滿華預計，A股將有一輪刺熱升勢，滬綜指短線會炒上3,100點，長線飆至4,000點。他聽聞內地散戶開始排長龍開證券戶口，所以估計A股升勢才剛起步。



他解釋，A股炒上，因內地政府鼓勵融資，支持股市發展。另MSCI明晟將增加中國A股在MSCI指數中的權重，外資亦追捧A股。此外，中美貿易磨擦短線有緩和跡象，憧憬中國經濟不會大幅下滑，短線利好A股。



他特別看好高端消費股、醫療股及科技股，指國策推動內需，刺激本土高端消費，例如白酒。另外，自中美貿易戰開打，內地政府應意識到中國科技落後於其他國家，料中國政府會加大投放，扶持初創。



而「兩會」關注大灣區發展，落實其規劃綱要。他指，大灣區發展需要大量土地儲備，內房將最快最直接受惠，情況就似前海發展，周邊樓價率先升值。他亦預計，內地政府似願意見樓市轉強，助提振中國經濟，所以他對大城市樓市有信心，料短期內不會有泡沫爆破，也不認為有打壓內房措施出台。



他續說，金融股亦會受惠，例如中銀香港(02388)。香港是全球離岸人民幣業務的領導樞紐，若容許人民幣自由流通，金融公司生意將爆升。而隨著資本市場自由流通，香港交易所(00388)也將炒上。



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