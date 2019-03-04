【即市分析】領展抖氣應如何部署？

東方產經作者HS哥：港股1至2月急抽一輪後，近期上升動力開始轉弱，部分強勢股亦跟隨大市一起整固。領展房產基金(00823)股價今早(周一)曾抽到上91.8元，惜即市回軟暫跌0.1%報90元，短期究竟應唔應該高追呢？



睇番早前資金炒作領展，主因是美國年內加息次數及機會愈來愈細，且美國聯儲局主席鮑威爾近日重申，計劃今年稍後時間結束縮表行動，故在美加息周期近尾聲而收水行動或暫停下，市場重燃對高息股的注視。領展作為香港市值最大的房託基金，業務穩定之餘又具發展內地市場潛力，好似早前就公布斥66億元人民幣購入深圳福田商場，真正攻守兼備，難怪大市無論升定跌，都見資金持續追捧領展。



領展股價早前反覆向上，現價已成功到達多間大行早前定下的目標價，加上MACD轉熊叉，似乎短期要在90元水平先行整固一輪才有力再上，策略上暫應保持耐性，候低位才再開Call博再上。



領展麥銀購(17231)，2019年9月到期，行使價91.88元，實際槓桿約8倍，溢價約8%。

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