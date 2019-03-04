【瑞通推介】滬綜指突破三千點關　南方A50輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：傳中美接近達成貿易協議，美股連跌3日後，於上周五(1日)回升，道指收報26,026點，升110點或0.4%，全周計微跌0.02%。



MSCI明晟一如預期提高A股納入佔比，中港股市上周五做好，其好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾1,600萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾810萬元，反映投資者傾向離場觀望。



上證指數周一(4日)早段突破3,000點大關，A股ETF連日跟升。南方A50上周五升近3%，再創近9個月高，周一早段再升約3%。其14日RSI近期升至70以上的超買水平，且上周成交金額增至近1年高位水平，配合全國兩會開幕、內地科創板落地，料該股續為市場焦點。其好倉上周五錄1,000萬元淨流入，5日累計淨流入逾3,100萬元。另上周五有近70萬元淨流入其淡倉。



中國A股在MSCI指數中的納入因子，將由目前的5%，分三階段提高至20%。市場預期未來將會有數以千億元計的資金流入A股市場，內險股有追捧。中國人壽上周五收升5.55%，以近全日高位22.8元收市，是表現最佳藍籌，並創近9個月高位。該股周一早段強勢持續，升抵23元，向上目標為近1年高位23.65元，支持可參考上周五盤中低位21.55元。上周五有超過2,900萬元淨流入其好倉，為最多資金淨流入的相關資產，淡倉同日則錄逾200萬元淨流入。



友邦保險周一早段再度創新高，高開1.1%，報79.85元，暫為今早之即市高位，其後由升轉跌，最多由即市高位倒跌達4.4%，下試78元水平之支持力。該股料於下周五(15日)港股開市前公布業績。上周五其好倉淨流入逾280萬元，其淡倉則淨流入160萬元，或反映輪證市場投資者對其後市走勢看法趨分歧。



中國聯通傳夥拍華為及吉利汽車推出「5G Edge-Cloud賦能智能駕駛」方案，並已在浙江試商用部署，配合有券商唱好聯通業績可受惠混改，股份上周五收升4.3%，重上9.7元。周一早段再升超過2%，逼近10元關，創約7個月高。公司下周三將公布末期業績。上周五有逾280萬元淨流入其好倉，淡倉亦錄15萬元淨流入。



至於今月下旬公布業績的吉利汽車，上周五升幅同樣顯著，達4.6%，周一早段則一度由升轉跌逾2%，跌穿10天線，險守15元關，倘失守，支持下移至20天線(14.4元)，反彈阻力參考16元。上周五有逾300萬元資金淨流入其好倉，淡倉則錄72萬元淨流出。



瑞通相關認股證之選擇：

南方A50輕微價外、中短期購證(28648)，行使價16.02元，2019年6月到期，實際槓桿9.6倍。輕微價外、長期沽證(28645)，行使價13.06元，2019年12月到期，實際槓桿4.2倍。



國壽貼價、中短期購證(18702)，行使價24元，2019年6月到期，實際槓桿9.7倍。輕微價外、短期沽證(27226)，行使價19.89元，2019年5月到期，實際槓桿10.6倍。



友邦輕微價外、中年期購證(27947)，行使價84.88元，2019年9月到期，實際槓桿7.9倍。輕微價外、中短期沽證(27224)，行使價69元，2019年8月到期，實際槓桿7.4倍。



吉汽輕微價外、短期購證(26160)，行使價16.8元，2019年5月到期，實際槓桿8.4倍。



聯通貼價、中短期購證(15812)，行使價10.38元，2019年7月到期，實際槓桿7.5倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60369)，收回價28,210點，槓桿比率41.2倍。熊證(65471)，收回價29,290點，槓桿比率42.4倍。



騰訊牛證(67042)，收回價330.1元，槓桿比率33.6倍。熊證(61078)，收回價349.9元，槓桿比率19.2倍。



南方A50牛證(68386)，收回價13.39元，槓桿比率9.6倍。熊證(68431)，收回價15.99元，槓桿比率9倍。



國壽牛證(64766)，收回價19.89元，槓桿比率6.9倍。熊證(66027)，收回價23.8元，槓桿比率13.7倍。



友邦牛證(64587)，收回價73.31元，槓桿比率11.6倍。熊證(64586)，收回價84.5元，槓桿比率11.8倍。



吉汽牛證(59797)，收回價13.04元，槓桿比率5.6倍。熊證(67047)，收回價17.23元，槓桿比率5.2倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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