瑞銀施斌：A股勢頭已扭轉　今年表現較優

MSCI明晟提高中國A股在MSCI新興市場基準指數中的權重。瑞銀資產管理中國股票主管施斌指對A股維持謹慎態度，因為自去年9月份以來，市場已預料比重會提升，很可能已經在股價上有所表現。



他補充，納入因子提高所帶來的潛在資金流入估計在590億至800億美元，這與大約7.83萬億美元的A股市值相比並不大。



這一舉措的重要意義在於，首先它很可能會帶動進一步改革，促使中國企業的治理標準向全球標準看齊，從而提振投資者的信心；其次，它很可能推動未來市場准入機制改變，例如擴大股票互聯互通機制，包括開通滬倫通，擴大股票互聯互通機制的每日最大交易量。



總括而言，2018年10月底內地股市出現了轉捩點，而今年股市將好於2018年，投資者宜精挑細選，投資於那些能夠長期引領行業發展的優質股。



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