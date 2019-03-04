【午市重點睇】美匯漲至96.4　金價報1296美元

●美匯指數漲至96.4水平，港匯跌至7.849，離岸人民幣(CNH)跌至6.703，圓匯低見112.01，英鎊低見1.322，歐元回落至1.136。金價由早間1,293美元水平升上1,296美元。布油企65.33美元，紐油見56.03美元。道指期貨升逾百點。



●恒生指數半日重上二萬九關，半日漲335點或1.16%，報29,147點，主板成交逾767億港元。國企指數升216點或1.88%，報11,723點。 https://bit.ly/2BZ2nNm

-安踏體育飆逾半成創新高。

-國美盈警，股價曾挫8%。

-華人策略停牌，涉配售新股。



●【即市分析】

-領展抖氣應如何部署？ https://bit.ly/2C24rV1

-港交所再上冇難度？ https://bit.ly/2GXeRt2

-大時代來臨？MSCI概念股逐隻捉。 https://bit.ly/2tPlFQJ

-押注港鐵靜候破頂。 https://bit.ly/2Hgcl0f

-中美就傾掂數？股市等爆邊？ https://bit.ly/2Tuk9lz



●A股快報：滬綜指半日升2.64%；深成指及創業板指分別升3.86及4.71%。 https://bit.ly/2GY8uWs



-貴州茅台總市值時隔9個月後再破萬億元關，股價半日升1.05%，報797.62元人民幣。



●亞洲股市：日股漲至約3個月高位。 https://bit.ly/2TcsVoR



●本周三大央行攜非農登場，市場聚焦德拉吉。 https://bit.ly/2Uk3iPM



●南韓2月份製造業採購經理人指數(PMI)報47.2，為2015年6月以來新低，前值為48.3。



●歐盟削汽車碳排放計劃，呢位CEO提醒會危及1,300萬個職位… https://bit.ly/2VzNOae



●國家能源集團：氫能源將在清潔能源領域佔大比率。



●中國證監會前主席肖鋼指，應盡快修訂證券法，提高違規處罰力度。



●中國電信董事長楊傑調任中國移動董事長。



●外匯攻略：市場警惕飆至60，圓匯再觸及112。 https://bit.ly/2C3PNMP



●印尼央行希望企業在貿易中使用人民幣和日圓，降低美元需求。



●人行周一(4日)不進行逆回購操作，淨回籠400億元人民幣。本周於公開市場共有2,200億元人民幣逆回購到期。



-人民幣兌每美元中間價為6.7049，較上日開市價續跌92點子，呈3連跌。

-人民幣Shibor：隔夜息跌至1.93厘。

-人民幣Hibor：隔夜息跌至1.93厘。



●港元拆息︰1個月期升至1.28厘。



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