樓價UPDATES：業主議價空間尚存　二手成交活躍

樓市氣氛轉佳，但業主樂於套現而保持一定議價空間，加快買家入市意欲。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區



●奧運站柏景灣7座中層F室，實用面積466方呎，兩房間隔，以975萬港元成交，實用呎價20,923元。



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新界區



●青衣翠怡花園1座高層A室，實用面積501方呎，三房間隔，原叫價790萬元，累減65萬元，以725萬元沽出，實用呎價14,471元。



●東涌藍天海岸6座低層A室，實用面積771方呎，三房間隔，原開價950萬元，經議價後減價85萬元或約9%，最後以865萬元沽出，實用呎價11,219元。



●東涌東堤灣畔6座高層E室，實用面積531方呎，兩房間隔，原叫價710萬元，議價至695萬元易手，實用呎價13,089元。



●沙田第一城20座低層A室，實用面積451方呎，三房間隔，議價後以680萬元易手，實用呎價15,078元。



●沙田欣廷軒5座低層D室，實用面積398方呎，兩房間隔，議價後以715萬元易手，實用呎價17,965元。



●馬鞍山新港城M座低層05室，實用面積551方呎，三房間隔，以800萬元易手，實用呎價14,519元。



●粉嶺帝庭軒1座低層A室，實用面積419方呎，兩房間隔，原叫價538萬元，零議價獲承接，實用呎價12,840元。

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