中電信楊杰調任中移董事長　「聯電合併」再翻炒？

中國電信(00728)公布，於周一(4日)接獲控股股東中國電信集團通知，楊杰不再擔任中國電信集團董事長職務，並出任中國移動(00941)母公司中國移動通信集團董事長。



同時，楊杰由於工作調動關係，已辭任執行董事、董事長兼首席執行官職務。



中移亦同時公布，尚冰因年齡原因辭去執行董事兼董事長職務，以及不再擔任母公司董事長。尚冰現年63歲，跟中移前兩任董事長王建宙和奚國華、以及中國石油化工(00386)前董事長傅成玉退休的年紀相若。



富瑞2月底曾發表報告，中國電信和中國聯通(00762)去年之所以沒有如其所言合併，原因在於人事洗牌；如果楊杰調任中移董事長，可能驅使市場再次炒作「聯電合併」。該行重申，「聯電合併」會令電信商估值得以向上重估。



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