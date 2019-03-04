【高盛推介】騰訊重上340元　留意熱門條款購證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(4日)早段高開約0.2%後升幅擴大。有券商預期公司去年第4季總體手遊收入達182億人民幣，按年升8%，並估計今年全年相關收入可達883億人民幣，該行重申「買入」投資評級，目標價上調至418港元。



觀察個股認股證資金流向，可見上周資金追捧認購證，5個交易日共錄得約4,130萬元資金流入，為上周最多資金流入的窩輪相關資產。牛熊證方面，亦見上周五(1日)牛證獲資金轉向部署，錄得約950萬元資金流入。



投資者如看好，可留意價外幅度約8%，年期約4個月的騰訊購證(16631)，行使價368.2元，2019年6月21日到期，實際槓桿10.8倍，近日熱門條款產品中，槓桿最高。



以及可留意價外幅度約10%，年期約4個月的購證(17754)，行使價377.08元，2019年6月18日到期，實際槓桿12.0倍，行使價340至380元間、3個月期以上產品中，最高槓桿。



投資者如計劃部署牛證，現階段可留意牛證(65341)，收回價329.18元，行使價327.18元，換股比率100，槓桿比率20.8倍，相近收回價牛證中槓桿最高。



免責聲明：由高盛(亞洲)有限責任公司發出。©版權所有2019年，高盛(亞洲)有限責任公司。一切權利已被保留。以上資料僅供參考，並不構成對任何投資買賣的要約、招攬或邀請、誘使、申述、建議或推薦。投資涉及風險，認股權證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。過往表現並不預示未來表現。



本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

