【高盛推介】資金明顯流入保險股好倉

高盛(亞洲)有限責任公司：保險股周一(4日)早段個別發展。



觀察個股認股證資金流向，可見上周五(1日)資金明顯流入保險股好倉，當中中國人壽及平保認購證分別錄得約1,990萬及1,610萬港元資金流入，為上周五最多及第二多資金流入的窩輪相關資產。而友邦保險認購證亦見獲資金轉向部署，但流入的資金相對較少。



投資者如看好國壽，可留意價外幅度不足1%，年期約7個月，周一新上市的購證(28660)，行使價23.05元，2019年9月23日到期，實際槓桿5.8倍，新上市兼貼價、6隻類近條款產品中最高槓桿。



投資者如看好友邦，可留意價外幅度約16%，年期約6個月的購證(28204)，行使價90.93元，2019年8月23日到期，實際槓桿8.6倍，少數高敏感度價外認購證。



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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。



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