高鑫零售有信心今年同店銷售錄得增長

高鑫零售(06808)2018年度同店銷售錄跌幅擴大至1.72%，旗下大潤發中國主席黃明端解釋，第4季的同店銷售下跌8.66%，但觀察到同業水平差不多，未知會否與中美貿易摩擦相關，但有信心今年度同店銷售有正增長。



新零售業務方面，2019年會繼續投入，2020年將是收成期，因為現時是免費送貨，屆時會逐步收費。他又透露，去年底商務對客戶(B2C)店日均訂單500單，預計今年日均訂單可增至700至800單。



另外，今年五月股東大會後，黃將出獲首席執行官。他形容只是角色上的改變，因為旗下品牌大潤發及歐尚兩間公司總部建立聯合總部，藉此提高營運效率及降低成本。



黃又指，未來會繼續與中國電商有多方面的合作。



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