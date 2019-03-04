又癲過！嘉湖山莊車位連環創近期新高價

中原地產區域營業經理伍耀祖表示，天水圍嘉湖山莊本月火速錄得5宗車位成交，造價更於兩日兩度創出近期新高。其中樂湖居停車場地庫一層一個單號車位，日前以135萬港元沽出，當時創最近3個月新高。



然而，該紀錄翌日隨即被打破，同期數一個雙號車位，以136.8萬元沽出，較舊紀錄推高1.8萬元或1.3%。原業主於2015年12月以65萬元買入該車位，持貨3年多，帳面獲利71.8萬元，升值1.1倍。



近半個月嘉湖山莊錄得不少外區買家購入車位作投資的個案，帶動車位造價屢創新高。屋苑車位今年1月入場價約100萬元，2月初提升至110萬元，月中更急升，現時增至130萬元，但盤源難求。



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