【即市分析】內房股有勢追落後

東方產經「北水頭等倉」專欄作者司慕渢：近期人民幣轉強，加上憧憬樓市政策將轉寬鬆，內房股備受追捧。萬科企業(02202)及碧桂園(02007)分別升4%及2%；中國海外發展(00688)及華潤置地(01109)各升逾1%；日前發盈喜的融創中國(01918)飆高7%，新城發展(01030)及佳兆業(01638)分別升5%及6%。



年初人行全面降準放水，向市場注入流動性，利好債務普遍高企的內房行業。而內地經濟面對下行風險，穩槓桿將成政策主軸，市場憧憬樓市調控措施有望進一步鬆綁。另外，外資加速流入A股，內房股估值仍處偏低水平，亦有望吸引資金追落後。



內房板塊近月普遍由低位回升。以現價計，中海較去年10月低位22.35元反彈近32%；同期碧桂園、潤地亦分別由低位反彈41%及26%。若有意搭轉順風車，應以資產質素較優的大型內房為主力，當中可留意較硬淨的中海及潤地，兩者股價已率先收復失地，若然大市氣氛持續改善，股價有機會進一步反彈，不妨吼位跟進，止蝕位分別在28元及29元。

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