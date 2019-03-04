置地去年純利增長9%續創新高　寫字樓租金漲4.6%

置地公司去年基本溢利連續第2年創新高，上升9%至10.36億美元，集團指，部份受香港中環物業組合出租率及租金持續高企所帶動。



該集團指，中環寫字樓物業組合在至2018年年底空置率為1.4%，相較2017年年底維持不變。寫字樓續約租金持續上升，平均租金由2017年每方呎108港元，上調至2018年每方呎113元，按年升4.6%。同區商舖物業組合保持全部租出，續約租金上升；商舖平均租金由2017年每方呎224元，上升至2018年每方呎233元。



過去兩年，該集團的中環物業組合中僅約4%的租戶遷往非核心地區。相比之下，鑑於過去3年於中環物業組合中簽訂5年或以上新租約的租戶，佔集團總租賃面積將近30%，其中包括多間律師行繼續落戶中環，集團的租戶組合近年大致相若。



置地公司行政總裁黃友忠預計，2019年香港的物業市場將面臨不明朗因素，惟仍對中環寫字樓及商舖物業組合的長期增長充滿信心。

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