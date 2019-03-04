樓價UPDATES：嘉湖兩房呎價1.1萬　半年最強

二手樓價持續向上，天水圍嘉湖山莊再錄高價成交，兩房戶樓價520萬元沽，呎價11,765元創同類近半年新高。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城南海閣高層D室，實用面積488方呎，兩房間隔，以960萬元連租約易手，實用呎價19,672元，單位現時以20,500元租出，租金回報2.6厘，租約期至2020年3月。



●鰂魚涌太古城3月錄得4宗成交，平均實用呎價約20,894元，屋苑衛星閣高層A室，實用面積701方呎，三房間隔，1月初放盤，叫價1,550萬元，最終願減90萬元以1,460萬元將易手，實用呎價20,827元。



●北角健威花園C座高層8室，實用面積446方呎，兩房間隔，以730萬元易手，實用呎價16,368元。



●大潭陽明山莊5座中層37室，實用面積約1,001方呎，採兩房連套房設計，原叫價2,980萬元連租約放售，經議價後減價50萬元或約1.7%，最後以2,930萬元易手，實用呎價約29,271元。



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九龍區



●奧運站維港灣7座低層E室，採三房套設計，開價約1,500萬元，現以1,400萬元易手，實用面積710方呎計，折合呎價19,718元。



●長沙灣泓景臺2座高層C室，兩房間隔，實用面積約491方呎，原業主一個月前叫價820萬元，其後反價19萬元，獲買家追價承接，成交價839萬元，實用呎價約17,088元。



●九龍灣德福花園本月錄首宗成交，同區租客「租轉買」，斥700萬元，購入屋苑U座中層10室兩房單位，實用面積520方呎計，折合呎價約13,462元。



●將軍澳南豐廣場5座低層H室，實用面積447方呎，兩房間隔，吸引東九龍東新婚上車客承接，成交價約678萬元，較原叫價690萬元微減12萬元，實用呎價約15,168元。



●將軍澳MONTEREY第5座中層B室，開放式間隔，望園景，實用面積約280方呎，以約15,000元放租1個月，區內客議價後，輕微減價800元，以14,200元承租，實用呎租約50.7元。



●將軍澳茵怡花園5座中高層A室，一房間隔，實用面積約360方呎，以560萬元放盤3個月，議價後減價37萬元，獲區內上車客以約523萬元購入，實用呎價約14,528元。



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新界區



●天水圍嘉湖山莊景湖居10座高層F室，實用面積442方呎，以520萬元沽出，實用呎價11,765元，呎價創兩房戶近半年新高，新買家為同區換樓客，睇樓數月，之前因還價過低，多次入市落空，最近樓價急升，怕遲買愈貴，出價轉趨進取。



●天水圍嘉湖山莊本月火速錄得5宗車位成交，樂湖居停車場地庫一層一個單號車位，日前以135萬元沽出，當時創最近3個月新高，紀錄翌日隨即被打破，同期數一個雙號車位，以136.8萬元沽出，較舊紀錄推高1.8萬元或1.3%。



●天水圍栢慧豪園2座極高層D室，實用面積498方呎，兩房間隔，新近以600萬元沽出，實用呎價12,048元，新買家為換樓客，睇樓已半年，之前見樓市回落，入市心態猶豫，隨着近期樓市回暖，做價重新上升，怕遲買會貴，遂加快入市決定。



●上水中心2座低層H室，兩房間隔，以488萬元成交，實用面積351方呎計，折合呎價約13,903元，交投轉旺，屋苑一星期內錄得3宗二手成交個案。



●粉嶺名都本月暫錄約2宗成交，新近錄得7座低層C室，實用面積369方呎，兩房間隔，以478萬元易手，實用呎價12,954元。



●粉嶺綠悠軒2座低層D室，實用面積約433方呎，兩房間隔，原先開價540萬元，經議價後減價2萬元或約0.4%，最終以538萬元成交，實用呎價約12,425元。



●沙田第一城50座高層連天台單位，實用面積304方呎，兩房間隔，議價後以570萬元沽出，實用呎價18,750元。



●荃灣麗城花園2期6座高層B室，實用面積572方呎，三房間隔，成交價690萬元，實用呎價12,063元，屬同類單位近期理想價。

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