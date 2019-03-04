【即市分析】家電股醞釀大升浪？

東方產經作者帥哥：年初至今港股氣氛好轉，近期見部份較落後板塊亦乘勢起動，今期就輪到家電股。



中國公布超高清影音產業發展規劃，部分家電股如TCL電子(01070)、創維數碼(00751)、海信家電(00921)及海爾電器(01169)股價即市升3至7%不等，就連發盈警的國美零售(00493)即市跌幅亦從8%大幅收窄至2%，咁又應該揀邊隻呢？(地產板塊追蹤：https://bit.ly/2T3acfJ )



先睇消息，內地工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總台聯合發布，有關超高清影音產業發展行動計劃(2019-2022年)。該計劃提出，將按照「4K先行、兼顧8K」的總體技術路線，大力推進超過清影音產業發展和相關領域的應用。計劃目標是在2022年，中國超高清視頻產業總體規模超過4萬億元人民幣，超高清影音用戶將達到2億人。



如果按牌面分析，今轉國策對高清產品之製銷企業皆有利，難怪上述家電股會即時起動。至於走勢方面，上述家電股中以TCL電子及海爾電器較「靚仔」，值得吼位跟進，前者股價上破短期阻力4元關，後市應可挑戰4.5元，跌穿3.9元止蝕；後者中線反覆向上之勢未停，上周五動力轉強，今日(周一)即市再升2.8%報25.25元，惟14日RSI為73進入超買區，建議候回吐至10元線約23.3元水平才吸納，目標價28元，止蝕位22.5元。

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