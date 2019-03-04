二手成交：陽明山莊連租約易手　7年賺逾千萬

利嘉閣地產首席聯席董事陳詠嫻透露，市場新近錄得大潭陽明山莊5座中層37室成交，單位實用面積約1,001方呎，建築面積約1,263方呎，採兩房套設計，外望可享山園雙景。單位原叫價2,980萬港元連租約放售，經議價後減價50萬元或約1.7%，最後以2,930萬元易手，折合實用面積呎價約29,271元，建築面積呎價約23,199元。



據悉，業主約於2012年3月，以約1,830萬元買入上述單位，持貨7年，現轉手帳面獲利約1,100萬元，賺價約6成。



上述為陽明山莊最新一宗成交，屋苑現時約有10個放盤提供，最低入場費由約2,390萬元起。



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