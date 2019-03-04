全球經貿戰：美朝峰會告吹　預示中美貿易協議「難產」？

外國媒傳報道，早於2018年6月初警告貿易戰會「真打」的獨立分析員、紐約聯儲銀行前經濟師及經合組織(OECD)前高級經濟師Michael Ivanovitch表示，第2次美朝峰會上周告吹令人費解，恐預示着中美不能輕易達成貿易協議。



他指出，美朝絕非隨便就召開峰會，事前經過足足7個月的集密式雙邊會談，相信連歷史學家都會覺得峰會告吹是個謎。極可能的原因是美國總統特朗普突然觸及到北韓的「底線」，不得不令峰會夭折。



若以美朝峰會事例來看，證明無論雙方在事前怎樣密集式開會，最終若達不到突如其來的要求，就可以輕易地告吹。中美貿易談判並不例外。



他表示，目前美國正尋求貿易平衡，要大幅縮減對中國的貿易赤字，並要求中國進行結構改革，在多方面已觸動到中國最敏應的「紅線」。投資者若能夠停下來細想的話，就會明白只要中國答應美國提出的結構性改革，就形同讓美國監督中國經濟發展，並永久地以「關稅」威迫。更甚的是，美國連中國的貨幣政策也想納入控制之中，規管人民幣走勢。



他反問：「以今時今日中國的大國地位，會有人相信中國會願意接受美國這樣的控制嗎？」

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