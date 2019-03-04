【市後重點睇】CNH重上6.69　道期向好

美匯指數續企96.4，港匯處7.849水平，離岸人民幣(CNH)升上6.695，圓匯觸及112.0後於111.9徘徊，英鎊報1.324，歐元企1.136。金價低見1,292美元。布油企65.2美元，紐油見55.9美元。道指期貨升88點。



●市後關注點

-18:00 歐元區1月生產者物價指數(PPI)

-23:00 美國12月營建支出



●恒生指數全日升幅縮至147點或0.51%，報28,959點，二萬九關得而復失；騰訊收漲3.15%。 https://bit.ly/2BZ2nNm

-港股格局：散戶好淡不一，上望最高31000。

-沽空機構質疑誇大收入，周黑鴨收市照升2.5%。

-傳騰訊競購韓企Nexon入最後五強，擬續擴電競投資。



●A股快報：滬綜指升逾1%，兩市成交再破萬億。https://bit.ly/2GY8uWs



●亞洲股市：日股收漲219點，太陽誘電飆6%。https://bit.ly/2TcsVoR



●歐股三大指數高開。



●【即市分析】

-內房股有勢追落後。https://bit.ly/2TwDu5y

-美圖「醜」股大翻身。https://bit.ly/2H9FjPv

-家電股醞釀大升浪？https://bit.ly/2NETNYK



●【股匯攻略】國企指數向11870目標進發。https://bit.ly/2GY50Dq



●【大師午間教路】做淡要忍手！https://bit.ly/2C4ZeeU



●公司業績：

-中國鐵塔去年多賺36%，午後升幅收窄至1%。

-利福中國去年營業額按年跌3%，不派息。

-利福國際全年盈利倒退近49%。



●金銀業貿易場擬4月推區塊鏈黃金交易。https://bit.ly/2EITf0Z



●高鑫零售有信心今年同店銷售錄得增長。



●中電信楊杰調任中移董事長，「聯電合併」再翻炒？https://bit.ly/2UeWCSF



●置地去年純利增長9%續創新高，寫字樓租金漲4.6%。

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