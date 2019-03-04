何文田太子道西地盤招標　本月29日截標

第一太平戴維斯指出，公開招標出售何文田太子道西264，264A及264B號及266，266A及 266B號地盤，截標日期為3月29日中午12時正。



是次招標出售之物業位於太子道西近窩打老道交界，屬傳統豪宅地段罕有放售地皮。地盤面積逾11,500方呎，門闊逾百呎，按城規最高地積比率5倍計算，補地價後最大可建總樓面面積逾5.7萬方呎。



上址現有一幢3層高、共18個單位之住宅，實用面積共約16,192方呎，其中264，264A及264B號現為交吉，而266，266A及266B號則有多個租客，包括創立50年的幼稚園。



第一太平戴維斯(香港)董事總經理兼投資部主管袁志光表示，該區於過去3年錄得多個豪宅地盤成交及併購個案，成交金額共約12億元，包括太子道西292A至D號、太子道西294至296號及窩打老道93至95A號，反映投資者看好區內豪宅前景，預料未來新盤推售將持續備受追捧。是次標售的地盤極具重建價值，料獲發展商及老牌家族垂青。

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