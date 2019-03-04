【fb直播】恒指仲可以升幾耐？林嘉麒分析！

傳中美就快達成協議，亞太區股市齊齊預早亢奮！滬綜指突破3,000點，恒指一度升穿29,000點，好消息仲可以炒幾耐？



A股勁，中資金融股爆升，內銀內險水漲船高！不過對比大市升幅仲係落後，仲有無得追？



中國鐵塔(00788)派業績，去年多賺36%符合預期，績後升幅縮水！趁調整衝入場？另外，兩會就快召開，有乜板塊可以跟風炒？



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