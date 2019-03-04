美匯升至96.5　金價見1287美元

儘管美國總統特朗普試圖壓低美元匯率，美匯指數最新刷2月以來高點至96.5水平，日內漲幅0.11%；現貨黃金刷新1月以來低點至每安士1,287美元水平，日內跌幅擴大到0.5%。



而日圓兌美元再跌至2018年12月底以來最低水平，亞洲市再數度觸及112水平。單計2月份，日圓兌美元累計貶值2.2%，為2018年9月以來最大的單月跌幅。



從策略師到經濟學家，近日都在繼續唱好日圓，其中高盛表示在下一場危機中，日圓兌美元可能從目前水平飆升至60日圓兌1美元。最新三菱日聯銀行駐東京全球市場研究主管Minori Uchida也加入表示，通縮將開始浮現，預計日圓今年將揚升。



另方面，日本10年期國債孳息率周一持續收平，儘管日本央行購買國債創下4年多來最少的單月購買量，但日本國債價格還是出現下滑。

－－－－－－





《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj







東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

