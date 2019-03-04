勞動力短缺　日本7仔不再「24/7」

面對勞動力短缺，日本餐飲及零售行業放棄24小時營業的勢頭正在擴大。外國媒體報道，日本最大連鎖便利店7-11嘗試修改24小時營業的原則，3月中旬開始全國10家直營店將營業時間縮短至早上7點至晚上11點。



據悉，上述試行期間預計至少將持續幾個月，並以此檢視是否容許全國2萬家店舖中佔約98%的加盟店縮短營業時間。



事實上，7-11便利店採用24小時營業的原則，早前大阪市的一名加盟店店主因人手短缺把營業時間縮短至19個小時，被指違反合約，與7-11總部形成對立。及後有加盟店店主組成聯盟，向總部提出了調整營業時間等要求。



人手短缺的問題同時出現在其他24小時營運的行業，當地的「樂雅樂」家庭餐廳已取消了24小時營業，全日營業的日本麥當勞店舖數量亦減少了一半。

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