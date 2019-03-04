中國鐵塔料今年資本開支料300億人幣

中國鐵塔(00788)2018年資本開支僅約264億元人民幣(下同)，遠低過招股書所說的上限340億元。總會計師高春雷解釋，原因除了公司資源共享水平提高以外，還因為電訊商的網絡建設以住主要是覆蓋範圍較大的宏站，但去年多了做針對熱點覆蓋所做的微站(如燈柱)。與此同時，公司大力推廣室內室外協同的綜合解決方案。



高春雷稱，中國鐵塔今年資本開支初步安排為300億元，主要投資方向依然是聚集三大電訊商的網絡建設需求，即深化4G網絡覆蓋和5G試驗，同時會加大室內分布系統的投入，但維修方面的資本開支與去年相比應該保持穩定。



副總經理顧曉敏相信，電訊商今年的鐵塔需求會保持穩定，主要是用戶和數據流量增加會帶來剛性的網絡擴容需求，內地加快高鐵和道路等的建設，也會推動對網絡覆蓋範圍的需求。



董事長兼總經理佟吉祿強調，內地三大電訊商已經開始5G商用試驗，而今年會新建多少座鐵塔﹐取決於電訊商的規劃，但相信5G所需的鐵塔數量一定會多於4G，中國鐵塔會密切關注他們的需求。被問到這種審慎態度是否因應市場猜測中國聯通(00762)和中國電信(00728)可能合併，佟吉祿回應「目前沒收到有關消息」。



中國鐵塔去年經營活動現金流量淨額按年增長30.35%至455.4億元，惟值得留意的是，現金及現金等價物卻減少38.41%至48.36億元；而公司去年首次公開招股（IPO）所籌得的逾580億元資金也差不多用完。高春雷表示對公司的債務槓桿水平「有信心」，又強調與銀行授信關係「非常優良」，暫無計劃要「回A」(於A股上市)。



另外，佟吉祿表示，中國已經有約400家民營鐵塔公司，既有做宏站也有做微站，但公司沒有計劃與他們合作。

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