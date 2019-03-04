【深度解構】「股神」玩完了？真正的「神」其實是...

作為投資者，相信一定聽過「股神」巴菲特的名字，甚至是不少人的榜樣。惟「光陰似箭，日月如梭」，「股神」畢竟88歲了，最近更承認錯選了卡夫亨氏，導致投資旗艦巴郡要大幅撇帳200億美元(約1,560億港元)。



他又透露，其左右手、巴郡基金經理Ted Weschler和Todd Combs，自2011及2012年加入公司後，投資表現一直跑輸標指，但直言已較自己的表現理想。由於老拍檔芒格已95歲，意味着「股神」可能出現接班人斷層危機，更予人「廉頗老矣」之歎。



究竟「神」話是否已破滅了？美國著名專欄作家、GoldenEgg Investing創辦人Howard R. Gold有如下解讀：



【巴郡股價】

上文提到，「股神」承認Todd Combs及Ted Wechsler自2011及2012年加入巴郡後，平均投資回報輕微跑輸標指，實情是怎樣？



回看標指自2009年3月9日美股踏入牛市以來，截至上周五(3月1日)累飆約3.14倍，而巴郡B股則累飆約3.3倍。表面上看，買巴郡看似跑贏買標指ETF。



不過，要留意的是，「股神」的投資手法一直是「買入後持有」，並偏愛有派息的股份，例如2018年巴郡的股息收入就達38億美元(約296億港元)，但他一直不喜歡向股東派息，原因是寧可將現金用來部署策略性併購。



【其實跑輸標指】

因此，投資者若持有巴郡B股，是很少收到股息，換言之，股價很少會因派息而被扣減；相反，標指不少成分股就有派息，即目前的標指其實已扣除了派息因素，如果將標指ETF撇除股息的話，自2009年3月9日以來的實質回報其實是4.03倍。明顯地，回報是高於持有巴郡B股。



【更跑輸整體美股】

更糟的是，很多人都認為，單看標指是不能準確地評估整體美股表現，因它不包括細價股及中型股，而歷史上，牛市往往錄得巨大升幅的就是它們，而不是指數成分股。若以此角度來看，成立於2001年5月、追蹤美股幾乎全部上市公司表現的Vanguard Total Market指數回報原來更嚇人，自2009年3月9日至上周五已累飆約4.2倍，更已包括了股息收入。換言之，「股神」更被比下去。



【「神」也認輸】

因此，難怪「股神」也承認：「如果我於1942年(他第一次買股的時候)將114.75美元(約895港元)投資於不用收費的標指指數基金，再將獲取的股息投資於同一基金，到了2019年1月31日，稅前總回報達606,811美元(約473萬港元)，即每1美元，回報達5,288美元。如是者，若當年投資10,000美元(約7.8萬港元)，如今財富就高達5,100萬美元(約3.9億港元)。」



於是，他去年亦建議投資者「發達大計」，就是：「可持續買入低成本的指數基金，我認為這是無時無刻都合適、而且是最務實的投資。」



【真正的「神」是誰？】

那麼，真正的「神」是誰？是於2019年1月16日與世長辭的領航基金創辦人博格爾(Jack Bogle)，他終年89歲。他被稱為「基金之神」、「指數基金之父」，因目前林林總總的ETF是他創立的，連「股神」巴菲特、「國際大鱷」索羅斯等金融大人物也推崇備至、敬重萬分。



他一直建議投資者不要艱辛地追逐個股回報，亦不要捕捉股市升跌，只要恒常地買入指數基本就可以了...



他留下甚麼發人心省的忠告？不妨參考：https://bit.ly/2TSqRyh

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