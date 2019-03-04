【地產專題】樓花審批加快　新盤供應勢如潮湧

近年政府致力增加住屋供應，除了在土地供應方面着手外，亦加快新盤銷售審批程序。2018年獲批預售樓花的私人住宅項目有34個，當中佔約47.1%，在遞交申請的半年內，即獲准進行銷售，較2017年同類短期獲批比率約25.7%，明顯提升。



據地政總署資料，去年獲批預售的私人住宅項目中，入紙半年內批出的有16個，涉及單位8,392個。至於2017年全年35個准許賣樓花的項目，則只有9個屬該類快批樓盤，相關比率按年大增約21.4個百分點。



當中最火速個案為新鴻基地產(00016)的元朗PARK YOHO第2B期，提供712伙，去年7月提出預售申請，8月就獲批。而遠東發展(00035)的元朗珀爵，涉及24伙，亦僅需2個月時間。



至於6個月或更短時間批出同類個案，不乏提供逾千伙的大型發展。包括中國海外發展(00688)大埔天鑽，以及億京集團大埔白石角海日灣II，均在入紙後4個月獲准銷售，分別提供1,620及1,408個單位。



此外，審批期7至12個月的項目去年有13個，佔整體比例約38.2%，較2017年減少5個及13.2個百分點。至於需時一年以上的個案，更由前年的8個，按年下降至5個，比例則跌約8.2個百分點至14.7%。



萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，私人住宅供應不足，政府在處理樓花預售申請上，已增加人手及運作速度，縮短部分發展項目預售時間。他又指出，在空置稅及收緊推售單位伙數的限制下，不少大型新盤會分期入紙申請，相信審批程序繼續會有改善。



事實上，地政總署署長陳松青早前表示，今年會繼續加快土地供應和發展流程，同時也會加強善用土地，空置政府土地會以短期租約形式出租。



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