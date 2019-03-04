聯交所股權變動資料顯示，國泰君安証券(02611)於2019年2月28日獲Matthews International Capital Management, LLC增持306萬股，最新持股數目7,303萬股。



國際天食(03666)於2月26日獲富達增持1,081萬股，最新持股數目約1.78億股。



福耀玻璃(03606)於2月27日獲Royal Bank of Canada增持26萬股，最新持股數目4,564萬股。



創業集團(02221)於3月4日獲朱勇軍增持10萬股，最新持股數目8,684萬股。



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現代牙科(03600)於2月25日被Hillhouse Capital Advisors, Ltd.減持30萬股，最新持股數目4,919萬股。



福萊特玻璃(06865)於3月4日被MOVING LTD減持450萬股，最新持股數目3,149萬股。



中國疏浚環保(00871)於2月27日及28日被劉開進合共減持114萬股，最新持股數目3.87億股。



中國資源交通(00269)於3月1日被馮浚榜減持840萬股，最新持股數目約8.7億股。



聯想集團(00992)於2月28日被馬雪征減持50萬股，最新持股數目1,708萬股。



布萊克萬礦業(00159)於2月27日被桂冠減持25萬股，最新持股數目約1.22億股。

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