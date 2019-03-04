全球經貿戰：歐美5G輸給中國　芬蘭透露正研究6G

華為事件令全世界驚醒中國的5G技術已在某程度上領先，目前其中一個方法可能就是研發6G。外國傳媒報道，不單止是美國總統特朗普提及6G，連上周舉行的世界移動通訊大會(MWC)的專家也表示，6G並不是遙不可及的概念。



諾基亞行政總裁Rajeev Suri說：「6G是將會出現的，我們的實驗室已開始構思6G及其配套。」不過，要澄清的是，6G不會很快來臨，Suri透露，該公司花了逾十年時間來研發5G，而且只剛剛開始向消費者及公司展示如何實際應用。目前是合適的時間研究6G，但不是合適的時間生產任何有關6G的東西。



事實上，據研究機構GSMA Intelligence估計，到了2025年，5G的市佔料僅15%，更遑論6G。



芬蘭奧盧大學助理教授Mehdi Bennis則透露，去年開始研究6G，大學亦將在今年3月舉辦「6G峰會」，以便認清相關挑戰及技術要求。他估計，距離見到首個6G網絡仍需最少十年，在2028年前不會有相關標準制式。



事實上，美國總統特朗普早於2月21日在其社交媒體Twitter帳戶留言，說：「我想美國盡快有5G、甚至6G技術。它比現行的標準更強大、更快速、更智能。美國公司必須加緊努力，否則就會落後。沒有理由我們應該落後於未來明顯的趨勢。我希望美國通過競爭贏得勝利，而不是阻止目前更先進的技術。我們必須永遠是一切的領導者，特別是涉及非常令人興奮的科技世界！」

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