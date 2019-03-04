【北水追蹤】掃入騰訊交行吉利　沽工行建行

港股今日(周一)做好，恒指一度衝上29,000點樓上，尾市有獲利回吐，收報28,959點，升147點，成交增至1,489億元。港股通成交額約249億元，較上周五增加約95億元，佔主板成交額約16%。南下資金錄得淨流入36億元人民幣。



內地科創板落實，騰訊控股(00700)股價升逾3%，收報346.8元。其港股通錄得約9.62億元，為全日淨流入金額最多的個股。



此外，交通銀行(03328)、吉利汽車(00175)、中海油(00883)及中國銀行(03988)港股通分別錄得淨流入約4.33億元、4.79億元、2.2億元及1.81億元。



不過，同屬中資金融股，工商銀行(01398)、建設銀行(00939)及中國人民保險集團(01339)港股通分別錄得淨流出3.65億元、1.79億元及2.56億元，其中前者為全日淨流出金額最多的個股。。

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