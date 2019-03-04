中國經濟專家：政府或鼓勵「影子銀行」放貸救市

外國傳媒報道，中國人民大學國際貨幣研究所副所長、中國農業銀行前首席經濟學家向松祚估計，中國目前有機會重新鼓勵「影子銀行」放貸來提振經濟增長。



他說：「中國目前最重要的議程是制訂政策來防止經濟增長進一步下跌。我認為政策制訂者今年將會鼓勵更多影子銀行融資，尤其是私人企業。」



「影子銀行」是指在官方銀行渠道外涉及放貸活動的機構。由於沒有受到官方直接監管，相關貸款的風險較高。過往就有不少分析警告「影子銀行」是中國債務的計時炸彈。



向松祚認為，中國官方為了穩定經濟，已不再提出減輕債務，估計「影子銀行」正重新啟動，加上政府大增基建開支，確實需要透過貸款來刺激經濟，尤其是私人企業。不過，這無疑是兩難的抉擇：一方面需要影子銀行來幫助投資；但另一方面需要試圖控制潛在的風險。



資料顯示，中國2018年經濟增長約6.6%，有消息指，官方有意將2019年經濟增長目標訂為介乎6至6.5%，或許在周二(3月5日)披露。

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