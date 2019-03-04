卡樂B唔賣薯條賣乜？今次話要谷呢隻產品銷售...

卡樂B(Calbee)做薯條出名，惟隨着消費者愈趨注重健康，營銷策略亦作出調整。日媒報道，該公司最新計劃主攻另一產品──水果麥片富果樂(Furugura)。



該公司表示，將加快擴富果樂的海外銷售，期望最早2019年度將其海外銷售額提高至2017年度的3倍，達到超過100億日圓(約7億港元)，繼而進一步提高至500億日圓。在2019年度之後，將中國內地的銷售店增至5萬間，增幅達三成以上，藉此把實體店的銷售額佔比提高至約五成。此外，產品亦將在美國部分地區進行試售。



報道指，卡樂B於2017年通過跨境電商平台向內地消費者銷售富果樂，自2018年開始，在內地超市等實體店進行銷售。而內地銷售額中，大部分來自跨境電商，實體店僅佔兩至三成，惟線上銷售受季節性影響較大，故公司希望降低不穩定的線上銷售佔比，強化富果樂業務的盈利能力。

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