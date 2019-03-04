【大鑊了】5G版 iPhone恐2020年前都難以面世？

蘋果公司(Apple Inc.)一如以往缺席全球最大移動通信展「MWC世界移動通信大會」，惟今年的「缺席感」就更加明顯，皆因在同業紛紛發布5G手機之際，蘋果公司至今連投放計劃也拿不出來。



外媒報道，在剛過去的3月1日Apple股東大會上，舵手庫克並未提及5G戰略，但被問及今後的產品計劃時，庫克僅表示「涉及眾多事宜，不便透露」。



蘋果公司至今未發布5G產品，與該公司和美國晶片製造商高通惡交不無關係。近年雙方就侵犯知識産權等為由一直在世界各地展開訴訟。



但偏偏高通在全球的5G晶片開發方面處於優勢，目前而言非英特爾(Intel)可以比肩。在MWC上發布的5G手機，除華為外基本上都採用高通的晶片。由於替代高通的晶片供應商英特爾開發滯後，行業內大多數觀點認為「預計2020年之前Apple都無法推出5G終端產品」。

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