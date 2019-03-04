去年第4季出貨量300萬部　小米電視登內地榜首

內媒引述群智資訊(Sigmaintell)數據顯示，在去年第四季，小米電視憑藉300萬部出貨量，高踞中國電視市場出貨量排名第一，領先一眾傳統內地電視大廠，包括創維、海信、TCL和海爾等等。期內，中國整體電視出貨量為1,620萬部，按年跌5%。



若按去年全年計，中國電視市場出貨量排名前五位依次是創維(800萬部)、海信(780萬部)、小米(720萬部)、TCL(690萬部)和海爾(440萬部)等等。而中國電視整體出貨量為5,180萬部，按年微升0.8%。分析指，這與消費者日漸以智能手機取替電視機來觀看電視節目，以及他們根本已少看電視節目有着主要關係。



除了電視以外，小米電視的互聯網收入也持續快速增長。據去年第三季小米集團(01810)財報顯示，小米電視的互聯網收入已經佔小米互聯網總業務收入5.4%。



另外，小米電視的銷量增長，除了其性價比平價策略居功至偉外，和小米AIoT(人工智能物聯網)的戰略布局也密不可分。而在2019年，小米董事長雷軍更提出「手機+AIoT」的雙引擎戰略，並宣布未來5年內持續在AIoT領域投入累積超過100億元人民幣。



目前，小米已經推出多款小米電視產品，新款的小米電視4，其75寸巨屏僅售8,999元人民幣。另外，在大家電領域，還有米家互聯網空調、米家互聯網洗烘一體機等產品。小米正式進入大家電市場的時代，相比傳統家電，互聯網家電日漸崛起。



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