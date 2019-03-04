加大救市力度！傳中國本周或宣布減部分企業稅

外國傳媒引述消息人士透露，作為經濟刺激措施的一部分，中國計劃將主要覆蓋製造業的一檔增值稅稅率調低3個百分點，最早可能在本周公布。



摩根士丹利估計，若增值稅稅率下調3個百分點，可能會使企業稅務負擔大幅降低達6,000億元人民幣(下同)，或國內生產總值(GDP)的0.6%。



因此，此舉將有助提升企業利潤。事實上，減稅也是更廣泛、更積極的財政支持措施。據了解，中國有意將今年的預算赤字目標佔GDP比例從2018年的2.6%擴至2.8%，新發專項債規模將設在2.15萬億元，較2018年的1.35萬億元明顯增加。

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