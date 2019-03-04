全球經貿戰：股市仍折讓10%　中美協議關鍵

外國傳媒報道，若以2018年3月美國總統特朗普宣布開徵鋼鋁關稅，從而打響貿易戰「第一槍」來計算，反映全球股市表現的MSCI全球指數目前仍然「低水10%」，即較當時依然有大約10%折讓。



瑞銀指出，當中以歐洲股市折讓較大，指標之一的Stoxx 600指數目前仍低水13%左右；澳洲股市則跑贏，僅折讓約0.4%；整體平均為10%。若以此角度看，一旦中美真的能達成協議，全球股市仍有上升空間。



美銀美林較早前亦認為，如果中美能達成「真正」的協議，標指將能在現水平再升最多10%。該行指出，目前市場預期的是：中美即將達成的貿易協議沒有新意，會令美國維持目前關稅稅率，只是不會上調，其他範疇仍要再談判。一旦如此，由於股市已將該因素計入升浪之中，故再升空間不大，反而有機會「反高潮」。



不過，如果是達成「真正」協議，即中美在各方面都有進展，而美國又願意降低去年起實施的中國進口貨品關稅稅率，在知識產權偷竊方面又有協議的話(註：目前正是這傳聞)，那麼，2019年企業盈利最少會因此增加1至2%，這是市場未反映的因素。一旦如此，投資者在過去1年被抑壓的入市意欲會「大爆發」，全球股市有望再升10%左右。

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