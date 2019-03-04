理財Campus：美國5G概念股極速起動

早前多間手機生產商相繼發布5G手機，令香港上市的5G概念股再有異動，惟近日所見，相關股份似已炒到水尾，股價再無力飛升。事實上，除本地上市的相關股份外，投資者不妨把目光放遠海外，在美股市場尋找潛力股，博贏一筆買部5G手機外，甚或可以賺一桶金。



●高通：首季轉賺 新貨待出爐

高通(Qualcomm)(美股：QCOM)主力研發無線通信產品和服務，早於2016年發布全球首款5G晶片驍龍X50，於去年又發布第二代驍龍X55，除可將5G技術應用至智慧型手機，又可用於WiFi及連網汽車等。



高通近年業績表現一般，但已見改善，其截至去年底 的2019年度首季收入雖按年跌兩成，為48億美元，但錄得由虧轉盈，賺11億美元，每股盈利0.87美元。而截至去年9月底的2018年度業績，收入按年則僅微升2%至227億美元，虧蝕49億美元，相對2017年度則賺25億美元。



中環資產投資行政總裁譚新強指，高通是全球三大5G晶片製造商之一，但驍龍X55要等2020年才推出，加上近年與蘋果公司(Apple Inc.)官司不斷，失去Apple的訂單，都令投資者對公司前景感憂心，公司股價亦滑落，今年首兩個月再下跌逾6%。



●賽靈思：股價兩月升50%贏大市

賽靈思(Xilinx)(美股：XLNX)是半導體公司，並可以運用軟件來編輯晶片，提供靈活的處理器技術，應用層面包括手機及雲端等。



市場上有不少人對該公司技術抱有憧憬，以至公司股價去年至今跑贏大市，今年首兩個月更升近五成。事實上，公司業績理想並轉虧為盈，最新季度賺2.39億美元，相對去年度同期則虧損1,200萬美元。



公司表現理想，譚新強不禁嘆道：「早前入貨入得唔夠多！」他睇好該公司的技術，指晶片的速度較快，又可作彈性更改，且可應用於雲端方面。雖然相關技術仍有待優化，但相信未來對5G及AI(人工智能)發展會有正面影響。易方資本投資總監王華亦看好公司前景，指投資者值得留意。



●Nvidia：庫存急增 宜短線部署

在5G網絡環境下，有分析指未來會運用每人每天300GB的數據傳輸，除手機外，智慧家居、戶外智慧路燈、無人駕駛都需要相應圖形處理器(GPU)，以支撐數據流量與協調。Nvidia(美股：NVDA)的主要業務正正是設計、銷售GPU半導體，並擁有自己的實驗室作研發晶片，但會將部分工序移交其他公司處理。



雖然5G熱潮炒得熱烘烘，但去年公司股價跌逾三成。主要是由於早年加密貨幣興起，令不少投資者買入掘礦機，當中需要顯示卡支撐運作。惟隨着眾多加密貨幣價格暴瀉、掘礦熱潮大減，以致公司的顯示卡庫存急增。



資料顯示，公司最近季度收入為22.05億美元，按年跌24%，純利為5.67億美元，按年大跌近五成。豐盛金融資產管理部分析員馮宏遠指，公司或要兩年才可消耗庫存，加上股價波幅大，故建議投資者目前只作短線投資部署。



惟公司的競爭對手不多，加上自家數據中心、AI技術都令公司有增長空間，日後或會帶動業績升兩至三成。王華又指，公司的遊戲顯示卡成主要收入來源，但最新的顯示卡價錢貴，且性能欠佳，致反應未如理想。



●AMD：新領導上場 發展趨強

AMD(美股：AMD)早於上世紀70年代研發中央處理器(CPU)、電腦記憶體(RAM)、GPU及晶片。公司是獨立的GPU供應商，被視為Intel及Nvidia的勁敵。



在業務上與Nvidia相近，自美國華人企業家Lisa Su上任行政總裁後，公司發展趨強，推出Ryzen處理器、搶先Intel發布7納米晶片。去年發布第一、二代AMD RyzenTM桌上型加速處理器(APU)，帶動去年股價升約八成。



根據最新季度業績，公司收入為16.5億美元，按年升4%，但按季跌6%。公司解釋，收入較上季減少是因GPU的收入減少所致。



對於未來前景，馮宏遠指，中美貿易前景會左右其股價走勢，因公司有部分業務是與中國合作，雖然現時糾紛暫停，但仍充斥許多未知之數，投資者要分外小心。

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