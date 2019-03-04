別只聚焦中美　意大利危機不容輕視

外國傳媒報道，雖然金融市場被中美貿易協議的樂觀消息覆蓋而上升，但意大利經濟狀況值得擔心，隨時再度拖累全球。自去年大選後，該國政府由民粹主義者掌權，目前經濟前景變得更不穩定，整個歐洲的警告聲音也愈來愈大。



意大利是歐元區第三大經濟體，增長主要來自出口，惟今年2月製造業持續下滑，令經濟在2019年繼續陷於衰退的機會增加，目前經濟師普遍預期首季經濟增長僅0.1%、甚至收縮，致使失業率料維持雙位數，爆發債務危機的概率依然存在。事實上，歐盟早於今年初警告，意大利經濟劣勢可能會傳至區內其他國家。



據了解，歐盟委員會與意大利政府在財政預算案的爭拗未了，批評該國政府的行為有機會令區內國家也陷入風險之中。法國財長邁勒爾也警告，不要低估意大利經濟陷入衰退的影響。



意大利上周五(3月1日)公布，今年1月失業率微升至10.5%，2018年經濟增長則由2017年的1.6%降至0.9%，債務則上揚。

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