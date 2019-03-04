高盛：大鱷近乎孤注一擲　下次金融危機恐更傷

外國傳媒報道，據美國華爾街大行高盛編制的數據顯示，俗稱「大鱷」的對沖基金正在「玩火」，將絕大部分資金注碼押在相同類別股份，即幾乎孤注一擲，以力谷回報，這行為恐預示着下次金融危機的殺傷力更驚嚇。



作為投資者，通常會聽到投資組合要多元化，不能將所有的雞蛋都放在同一個籃子裏，以免一同遭殃。惟目前「大鱷」正是將雞蛋聚在一處。



根據高盛追蹤的880隻、涉及股票倉位達2.1萬億美元的對沖基金，發現平均70%持有的長倉投資組合之中，是投資最熱門的首10隻股票。換言之，首10位最熱門投資就佔據了70%資金，比例之高、持貨之集中程度為最少2002年以來首見。



可想而知，一旦市況逆轉，「人踩人」沽貨將更會放大跌幅，恐形成「直插式冧市」，明顯是股市不祥警號。

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