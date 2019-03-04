股市跌唔落！道期漲79點　港股夜期跟升

除了中美貿易談判進展外，市場開始憧憬歐洲央行周四(3月7日)議息會議將暗示或宣布加大放水力度，股市依然「跌唔落」。美國道指期貨現升79點，港股夜期高見28,941點，升56點，僅低水19點。



外國傳媒上周五(3月1日)報道，根據最新調查顯示，由於歐元區經濟增長嚴重放緩，市場料歐洲央行明年下半年才加息，並最快於3月重啟向銀行提供長期貸款的計劃。



逾90%受訪者表示，歐央行在今年1月1日停止量化寬鬆(QE)是正確的，但由於經濟放緩及通脹低企，目前料央行將向銀行提供新一輪成本極低的資金，84%人料7月前推出。有受訪者更認為，央行最早會在3月推出新一輪定向長期再融資操作(TLTRO)。它是穩定市場流動性的措施，歐元區的銀行可以獲得央行的超低息貸款。



該調查是於2月22至28日進行，對大約100名分析師進行調查。

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