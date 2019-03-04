經濟動力！內地料5G貢獻35萬億人幣　創300萬職位

內地傳媒報道，中國信息通信研究院發表《5G產業經濟貢獻》指出，在經濟社會直接貢獻方面，預計2020至2025年期間，中國5G商用直接帶動的經濟總產出達10.6萬億元人民幣(下同)，直接創造的經濟增加值達3.3萬億元。



間接貢獻方面，預計2020至2025年期間，5G商用間接拉動的經濟總產出約24.8萬億元，間接帶動的經濟增加值達8.4萬億元。



就業貢獻方面，預計到2025年，5G將直接創造超過300萬個職位。



由於中國2018年國內生產總值達90萬億元，按此比例計算，5G產業對未來整體經濟貢獻不少。

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