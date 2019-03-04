新盤UPDATES︰啟岸加推67伙　珀居洋房7500萬沽

新盤市場成交不絕，除了豪宅新盤連錄成交外，中小型物業亦受到追捧，發展商看好後市，提價加推單位應市。



●珀居15號洋房7500萬沽 呎價逾2.7萬

豪宅新盤承接強勁。英皇國際(00163)旗下屯門珀居，今日(3月4日)成功沽售15號洋房，成交價7,500萬元，呎價約27,027元。



該洋房實用面積約2,775方呎，屬3房2套房間隔，花園及天台面積分別約為1,991及928方呎，同時備有私人泳池及2個車位。



樓盤共有14座洋房，2018年6月開售至今已累積售出8伙，反應熱烈，合共套現逾8.4億元。項目坐擁山海相連地利優勢，交通便捷。



●海璇標準戶8000萬沽 呎價逾5萬

新鴻基地產(00016)旗下北角海璇今日(3月4日)以招標形式售出第1座5樓A單位，實用面積1,585方呎，成交價8,000萬元，呎價50,473元。



●紅山半島洋房8400萬售 呎價逾3萬

華懋集團旗下大潭紅山半島沽出棕櫚徑145號洋房，實用面積2,788方呎，庭院及天台面積分別為1,128及578方呎，成交價8,400萬元，呎價30,129元，採四房雙套間隔，其中雙套房接連平台。



該公司銷售部總監吳崇武表示，項目以坐擁大潭灣無敵海景聞名，一直深受在港工作的外籍人士及本地富豪歡迎。



●KADOORIA標準戶6380萬售出

據一手住宅銷售資訊網資料，中信泰富旗下何文田KADOORIA的嘉道理道111號5樓以6,380萬元售出，單位面積1,517方呎，呎價42,057元。



●薈蕎頂層天台戶2270萬沽 呎價2.68萬雙破頂

宏安地產(01243)指出，旗下沙田薈蕎於3月2日以招標形式再售出1伙頂層連天台特色戶。該單位為1翼15樓A02室，實用面積831方呎，三房連一套房及儲物室設計，連160方呎平台及670方呎私人天台，成交價2,227.08萬元。以此計算，該單位成交呎價26,800元，售價及呎價均再創項目新高。



●海日灣單日沽10伙 套現逾8500萬

據一手銷售資訊網資料，億京集團旗下大埔白石角海日灣，單日連沽10伙，成交價介乎680.7萬至1,860.6萬元，合共套現逾8,500萬元。



●形薈部分單位加價最高14% 周五賣16伙

據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下筲箕灣形薈修改價單，其中部分單位加價約1至14%，加幅最高之一為1A座32樓D室，實用面積889方呎，價單售價由2,680萬元上調至3,060萬元，最新價單呎價為34,421元。另外，有兩個單位調低售價6至7%，其中第2座12樓C室，價單售價由1,597.1萬元下調至1,480萬元，減幅約7%，不過售價仍較首次推出時高約8%。項目亦上載銷售安排，於3月8日(本周五)起發售16伙。



●啟岸加推67伙 折實平均呎價20318元

發展商乘市況向好積極推盤。恒基地產(00012)旗下紅磡啟岸，剛加推全新第2號價單，提供67伙，面積261至391方呎，全屬1、2房戶。扣除最多8%折扣後，折實平均呎價20,318元，折實售價介乎約501.6萬至約856.8萬元，呎價由17,809至22,824元。



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