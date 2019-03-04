內地推進商品人幣計價　天然氣交易成新戰線

中國積極推進人民幣在國際間的使用及認受性，惟中美貿易戰令其國際化路徑受阻，內地遂推出以人民幣計價的石油交易合約，以加強人民幣的國際地位。有關合約推出至今近一周年，交易額逾30萬億元(人民幣‧下同)。經濟師認為，中國對天然氣需求甚大，內地或開闢相關期貨交易渠道，未來天然氣交易及中東地區的能源交易，勢成為人民幣國際化的新戰線。



近年中國受貿易戰拖累，採用人民幣進行貿易結算金額顯著下跌，據中國人民銀行數據，去年內地跨境貿易人民幣結算總額達5.11萬億元，相較2015年的高位，規模顯著萎縮近3成。



然而，中國於去年3月推出首個原油期貨合約，上海國際能源交易中心數據顯示，截至今年1月，雙邊計算的總成交金額已逾30萬億元，最近3個月的單月成交額更均超過4萬億元，單月成交量突破一千萬手原油(一手等於1,000桶原油)，交易量增長迅速。



原油期貨為中國首個向境外投資者開放的期貨產品，投資者可對沖實際油價的影響，而人民幣計價的期貨合約，則可讓中國對境內使用的石油價格，有更大話語權。



星展銀行(香港)高級經濟師周洪禮認為，原油期貨以人民幣計價及結算，對人民幣的國際角色帶來正面作用，現時俄羅斯與中國間的能源交易，多數已用人民幣計價，料下一步會伸延至中東地區。縱然能源交易牽涉政治及經濟層面的角力，惟他認為已成為推進人民幣國際化的最新渠道。



中國海關總署數據顯示，2018年中國進口的天然氣總額達384.79億美元，按年飆升65.34%，成為最大天然氣進口國。隨中國對進口的天然氣需求上升，有分析認為，未來以人民幣計價及結算的能源種類會伸延至天然氣，中國下一步可建立人民幣結算的天然氣期貨交易。



周洪禮坦言，內地於發展人民幣國際化的「寬度」上已下了不少功夫，打開了貿易及金融的互通渠道，未來則可發掘各渠道的「深度」。由於現時中國資本帳未完全開放，他對人民幣完成國際化的進程未敢樂觀，預料仍長達數十年，國際投資者始終憂慮將資金轉離中國市場時，會面對不少掣肘。



內地要推進國際間的人民幣交易，意味同時需開放境內市場，以滿足國際投資者的需要。中國銀行(香港)(02388)首席經濟學家鄂志寰表示，過往推進人民幣國際化主要依靠離岸市場，相信未來會增加透過在岸市場為境外投資者配置資產。她坦言人民幣國際化面臨挑戰，但新興市場出現美元流動性緊張時，有利提高人民幣於國際貿易及投資的使用量。



荷蘭國際集團(ING)銀行大中華經濟師彭藹嬈認為，內地資本帳能否全面開放，直接影響人民幣國際化的進程，然言，若資金可自由進出中國，同時意味中國的匯率及利率會顯著波動，對金融系統或有難以預計的衝擊，預料未來數年中國難開放資本帳。

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